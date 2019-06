Resultaten van evaluatie Haagse oud-en-nieuwviering zijn misselijkmakend

Mensen zijn geneigd zo dicht mogelijk bij vuurwerk te gaan staan. De grootsheid, de effecten - ze lijken zo veel indrukwekkender. Maar een betere afstand is tien meter verderop. In het geval van een mortierbom is honderd meter zelfs een veilige marge. ’t Is maar om te zeggen: afstand schept inzicht. Die afstand hebben we, nu het juni is, de langste dag van het jaar nadert en de afstand tot het rabiate gedrag rond de jaarwisseling maximaal is.

De resultaten van de evaluatie zijn misselijkmakend. De politie moest drie keer meer in actie komen dan vorig jaar. De brandweer had het twee keer zo druk. Ook het geweld tegen hulpverleners steeg - ahum - explosief. En er ligt een afrekening van bijna twee ton voor vernield straatmeubilair en ander teringongein. Dat u weet waar uw belastingcenten naartoe gaan. Conclusie: de traditie is ontaard. Oh, in het gemeenterapport treft u geen verslag van de vreugdevuren. Dat wordt nog onderzocht door de Onderzoeksraad. Zou me niet verbazen als die haar bevindingen en eindconclusie - kappen met die vreugdevuren - ergens midden augustus openbaart.

Leegschedels

De cijfers die er nu zijn, zijn geen schertsvuurwerk, als u dat iets zegt. Scherts- of fopvuurwerk is grappig bedoeld. Knalerwten. Trekbommetjes. Sterretjes. Nee, de oud-en-nieuwviering begint steeds meer te lijken op toestanden die je aantreft in Syrië. Dit zijn geen geintjes meer. Terwijl het zo onschuldig begon, in de middeleeuwen. Dat traditionele vuurwerk is verdwenen. Ja, carbidschieten wordt nog gedaan, met de slag- of klapbus. Maar wie maakt er nog een klakkebus (voetzoeker) of een échte klap op de vuurpijl? Ze zijn vervangen door idioot zwaar vuurwerk in bevende handen van leegschedels. Vaak zelfgemaakt uiteraard; ik wil de vuurwerkbranche niet als schuldige aanwijzen, zeker niet.

Is er in al deze misère nog een lichtpuntje? Ja. Het aantal mensen met ernstig vuurwerkletsel in de nieuwjaarsnacht daalt, tegen de landelijke trend in. Ze blijven gelukkig verder weg. Zoals ik al zei: afstand schept inzicht.