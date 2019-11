Reuring in de Vinex-wijk: ‘Voor mij, als Hagenees, werd de cirkel rond’

Vonkenre­gen en nieuws­jaars­duik in nieuwe serie National Geographic

17:00 De veelbesproken vonkenregen tijdens oud en nieuw is vastgelegd door National Geographic voor hun nieuwe zesdelige tv-serie Europe From Above. Op beelden zijn de vaten te zien waar eerder al over werd gesproken in het rapport van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.