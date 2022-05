Reusachtige reclame voor Van Moof verboden uit vrees voor verkeersongelukken

column Ik wil de Hollandse Apenrots bestijgen

Het vertrouwen in de politiek is sinds gisteren op een historisch dieptepunt beland. Juist nu het tijdelijke transplantatiehart van de democratie zich in mijn woonwijk bevindt. Dat steekt. Ik besluit de Tweede Kleikamer te bezoeken. Vorige week nog beklom ik de Akropolis in Athene, de geboortegrond van onze moderne democratie. Nu wil ik de Hollandse Apenrots bestijgen.

11 mei