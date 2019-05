Reuzenberenklauwen zorgen voor overlast in Rijswijk: ‘Het probleem is afgelopen maand flink is geëxplodeerd’

Politie lost waarschu­wings­schot bij aanhouding van persoon met vuurwapen in Zorgvliet­straat

10 mei Bij de aanhouding van twee verdachten heeft de politie vanavond een waarschuwingsschot moeten lossen in de Zorgvlietstraat. De politie greep in bij een conflict tussen twee personen, waarvan één van beiden in het bezit van een vuurwapen was.