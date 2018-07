Revis: 'Het Spuiforum wordt wel heel gaaf'

Column Niet iedere schildpad haalt het tot aan de zee

6:01 Twintig ton vis uit de Televisiestraat. Zulks was het doel van de stadsboerderij in de oude Philipsfabriek in Moerwijk. De vissenpoep? Die werd gebruikt als mest voor de groenteteelt. Het ambitieuze project staat echter doodstil, de voorraad is op en niemand bereikbaar voor commentaar.