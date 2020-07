Revis laat een gapend gat achter: wie volgt hem als wethouder op?

Dat het geen zekerheid was dat Boudewijn Revis in 2022 voor de derde keer lijsttrekker zou worden bij de verkiezingen, dat wist de partijleiding wel. Voorzitter Petra Ginjaar van de Haagse afdeling van de VVD had al met Revis afgesproken om in augustus eens rustig te praten over de toekomst. ,,Dat hij eerder een knoop heeft doorgehakt is logisch, als er zo’n mooie baan voorbijkomt.”