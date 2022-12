Ria maakte van bordeel een bruine kroeg waar generaties homo’s gezelligheid en een moeder vonden

Hoe is het nu met? Als Coole Piet is Job (32) de grote held in Club van Sinter­klaas: ‘Ze hebben geen idee hoe ik echt heet’

Hij speelt tegenwoordig in veel films en theaterproducties. Staat binnenkort weer op de planken in een stuk over vrienden die door de Berlijnse Muur van elkaar worden gescheiden. Maar voor kinderen is hij in deze tijd van het jaar gewoon hun grote held Coole Piet, in De Club van Sinterklaas. ,,Zij hebben er werkelijk geen idee van van dat ik eigenlijk Job Bovelander heet.’’

4 december