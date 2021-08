Ricardo A. blijft in de schulden na ramkraak en kan fluiten naar zijn 1250 euro van de 28.000 euro buit

Verdacht pakketje in woning in Rijswijk: EOD neemt pakketje mee

24 augustus In een flatwoning aan de Hendersonstraat in Rijswijk is vanavond een verdacht pakketje gevonden. De EOD (Explosieven OpruimingsDienst) heeft tijdlang onderzoek gedaan in de woning en het verdachte pakketje daarna meegenomen.