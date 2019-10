Richard de Mos: ‘Als dat niet mag, dan kunnen ze bij iedere wethouder binnenvallen’

Dat zegt de partijleider van Groep de Mos in een uitgebreid interview dat morgen op deze website en in de krant verschijnt. Daarin spreekt De Mos openhartig over de eerste dagen na de inval door de Rijksrecherche (‘een hel, ik was in paniek’) en zijn handelwijze in het stadsbestuur: ,,Bij de inval zat ik op een hoekje van de bank, tegenover me zo’n rechercheur. Het enige dat hij zei was: ‘u wordt verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Daarover gaat straks ook een persbericht uit’. Ik zei: een persbericht? Dan is mijn politieke carrière voorbij.”