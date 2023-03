Richard de Mos behaalt zetel waterschap, BBB grootste partij Hoogheemraadschap Delfland

Geintje van studenten loopt volledig uit de hand: ‘Ontvoeren is geen grap’

Een beveiliger in Delft zag hoe iemand een zak over het hoofd van een fietser deed en het slachtoffer in een bus duwde. Het leek op een ontvoering, maar bleek een volledig misplaatste studentengrap. De politie is alles behalve blij.