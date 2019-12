Richard de Mos blikt vanavond in talkshow Spuigasten terug op veelbewogen nieuwsjaar

Auto’s in brand gestoken in Van Leeuwen­straat in Voorburg

9:37 Drie geparkeerde auto’s zijn vannacht zwaar beschadigd geraakt bij autobranden in de Van Leeuwenstraat in Voorburg. Twee van de voertuigen zijn in brand gestoken. De vlammen sloegen over naar een bestelbus die naast een van de brandende auto’s stond geparkeerd.