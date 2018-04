Richard de Mos: Clown of de ideale wethouder?

De oud-PVV'er staat meestal in standje Opgewonden, praat in pakkende oneliners, doorspekt met humor. Over de dure eekhoornbrug: ,,Privé taxiritten voor die twee eekhoorntjes waren goedkoper geweest.'' Over ADO-eigenaar Wang Hui: ,,Kent u die Chinees die naar Nederland zou komen? Die kwam niet!'' Over eenzaamheid onder ouderen: ,,Alles went behalve een isolement.''



De Mos snapt hoe politiek werkt in het tijdperk van Twitter en Facebook: de boodschap moet bondig zijn en vooral snel. Dus is hij er als de kippen bij als hij een kans ruikt. Als er iets misgaat in 'zijn' stad of als er een sympathiek burgerplan ligt voor een vreugdevuur in het Zuiderpark of een nieuwe discotheek in het voormalige V&D-gebouw.



De methode-De Mos is een drietrapsraket: hij stuurt een sappig persbericht naar alle media, de titel liefst in hoofdletters. Tegelijkertijd gaat er een setje vragen naar het stadsbestuur. Als toetje komt er een motie in de Haagse gemeenteraad. Want Den Haag moet wel weten wat De Mos allemaal doet. ,,Voor Richard geldt: een dag niet in de krant is een dag niet geleefd,'' zegt oppositiecollega Pieter Grinwis (CU/SGP). De Mos zelf erkent dat ruiterlijk: ,,We doen ons best om elke week in een lokaal blad te staan. Je moet de kiezers laten zien wat je doet.''