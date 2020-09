Richard de Mos en advocaat Plasman sluiten zich aan bij Code Oranje: ‘Corona zag ook niemand aankomen’

Ze kondigden dit weekend aan samen de politiek in te willen. Ze beginnen geen nieuwe partij, maar sluiten zich aan bij Code Oranje, maken Plasman en De Mos bekend. De Mos werd benaderd door Code Oranje-voorzitter Bert Blase. Dat deed hij eerst in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen, maar De Mos - toen locoburgemeester en wethouder in Den Haag - had het ‘erg druk’. Toen De Mos door onderzoek naar vermeende corruptie aankondigde tijdelijk af te treden, waagde Blase nog een poging.

,,Toen in oktober de hele wereld een beetje instortte na de invallen van de rijksrecherche en een hoop mensen met piepende banden wegreden, kwam Blase uit Heerhugowaard deze kant op gereden”, vertelt De Mos in zijn fractiekamer in Den Haag.

Quote Corona zag ook niemand aankomen Richard de Mos

In de zaak leerde hij ook Plasman kennen. De strafrechtadvocaat staat De Mos bij. Plasman wil zich voor Code Oranje focussen op de rechtsstaat. Hij wordt een van de specialisten die voor Code Oranje op de lijst komen. Deze specialisten hebben ieder een onderwerp onder zich dat op de ‘agenda’ van Code Oranje komt. De partij wil geen verkiezingsprogramma. Je moet flexibeler zijn dan dat, stelt De Mos. ,,Corona zag ook niemand aankomen.”

Startpeiling

Hoewel het kabinet in tijden van corona vooral leunt op deskundigen en Code Oranje juist meer directe democratie en burgerinspraak wil, denkt De Mos wel dat mensen in deze crisistijd op zo’n beweging zitten te wachten. Uit een startpeiling die de partij heeft laten uitvoeren zou blijken dat 7 procent van de kiezers overweegt op de partij te stemmen met De Mos als voorman.

Quote Ikzelf geloof heilig in mijn onschuld Richard de Mos

Momenteel zijn de verhoren in de zaak tegen De Mos nog gaande. De inhoudelijke behandeling laat waarschijnlijk nog langer op zich wachten. Het zal ongetwijfeld een rol spelen in de campagne, verwacht hij. ,,Er zullen mensen zijn die zeggen: waar rook is, is vuur. Maar wij geloven in onschuld totdat het tegendeel bewezen is. Ikzelf geloof heilig in mijn onschuld.”

Volledig scherm Richard de Mos (r.) en Peter Plasman voorafgaand een gesprek met de pers over de nieuwe politieke partij waarmee zij de Tweede Kamer in willen gaan. © Hollandse Hoogte/ANP

Dat de zaak nog zal lopen terwijl De Mos al met zijn advocaat op één lijst staat, is volgens hem en Plasman geen probleem. ,,Samen het parlement ingaan is natuurlijk een heel andere relatie onderling dan die van advocaat en cliënt, maar wij hebben dat strikt gescheiden”, zegt Plasman.

