Richard de Mos geïnstalleerd als waterschapsbestuurder

Abdel is wanhoop nabij, na veertien jaar schimmel in zijn woning: ‘Waarom helpen ze mij niet?’

Bewoner Abdel Khalak el Hanouni is wanhopig. De Hagenaar heeft nu al veertien jaar last van vocht en schimmel in zijn woning. Elke keer belooft de woningcorporatie er iets aan te doen, maar een oplossing is er nog steeds niet. Het is zelfs alleen maar erger geworden. Op de muren groeit nu een ‘suikerachtige’ substantie. ,,Ik maak me grote zorgen over onze gezondheid’’, zegt hij bijna in tranen.