Richard de Mos: ‘Gooi die luiken open en geef Den Haag een burgerjury en een burgerbegroting’

In de politiek malen de molens langzaam. Dus is het de vraag of het voorstel van Richard de Mos nu al kans maakt. Maar prikkelend is z’n idee wel: Waarom laten we kiezers in 2022 niet alleen stemmen op personen en partijen, maar ook op onderwerpen? Waar moet het stadsbestuur z’n best voor gaan doen?