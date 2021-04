Richard de Mos is terug: ‘Had ook gewoon boos kunnen blijven, maar ik wil verder. Voor de stad’

Lokale politiek is de landelijke niet. Met Code Oranje haalde lijsttrekker Richard de Mos vorige maand in Den Haag 1,7 procent van de stemmen, ofwel: tien keer zo weinig als de 17 procent die van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos in 2018 de grootste partij maakte in de hofstad. Een pittige tegenvaller, dat kan de charismatische politicus niet ontkennen. ,,Dat vond ik niet leuk, nee’’, zegt hij in de fractiekamer op het stadhuis. ,,Ik had hier gerekend op vijf procent.’’