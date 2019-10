Richard de Mos keert terug in gemeenteraad en roept ondernemers op te blijven doneren

De Mos stelt dat hij niet zonder donaties kan als lokale partij die geen landelijke subsidies ontvangt. ,,Veel partijen krijgen miljoenen van het rijk, wij niet. Dus ik roep de ondernemers op: blijf doneren.”



In een Amerikaanse limousine met Groep de Mos-stickers arriveerden De Mos en partijgenoot Rachid Guernaoui vanochtend bij het Haagse stadhuis. Vandaag dienen zij hun ontslag in als wethouder, maar het moet deze woensdagmorgen vooral om de terugkeer van De Mos gaan die per 7 november de plek van raadslid Damien Zeller inneemt in de gemeenteraad.



,,Als je valt, moet je weer opstaan’’, zegt een strijdlustige De Mos. ,,Dat heb ik van huis uit meegekregen. Ik heb met bloed, zweet en tranen het wethouderschap van Den Haag bereikt. En ik zal me met bloed, zweet en tranen terug knokken. Groep de Mos wordt in 2022 verreweg de grootste partij. We gaan voor 23 zetels, een meerderheid in de gemeenteraad.”