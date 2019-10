Richard de Mos krijgt steun uit zijn eigen stad en ver daarbuiten: 'Als het moet, ga ik de straat op voor hem'

Rust in Den Haag lijkt terugge­keerd, boeren keren weer huiswaarts

19:01 Het centrum van Den Haag werd vandaag afgesloten door het leger met vrachtwagens en roadblocks om de duizenden boeren die demonstreren tegen de stikstofregels uit de binnenstad te weren. Het openbaar vervoer werd platgelegd, bijna niemand kon de binnenstad nog in of uit. Inmiddels zijn de eerste boeren alweer op weg naar huis. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.