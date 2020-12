Richard de Mos maakt zelfs dealtjes bij een potje Risk: ‘Zo kan ik politiek bedrijven zoals ik wil’

Richard slaat zijn armen over elkaar en verkneukelt zich. ,,Ik was denk ik een jaar of 7. Dan denk je dat je allemaal leuke dingen gaat doen bij je tante. Je krijgt lekker eten. Niet dus. Ik kreeg zuurkool. 's Avonds werd ik op het aanrecht gezet. Ik geloof dat ze wel een half uur bezig was met mijn oren. Ze zijn nooit zo grondig schoongemaakt als toen. Het was een diepgravend onderzoek."