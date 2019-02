Richard de Mos over bomenkap Noordwal: 'Ik ben geen houthakker’

,,Ik ben geen houthakker . Maar ik ga niet met de veiligheid marchanderen. Die kade is gewoon rot.’’ Wethouder Richard de Mos zei zojuist dat het vellen van 18 grote kastanjes langs de Noordwal écht onvermijdelijk is om ongelukken te voorkomen.

Al langere tijd is volgens hem bekend dat de kade op instorten staat. ,,De staat is belabberd. De kade kan gaan schuiven en dan liggen mensen straks in het water. Als wethouder ben ik ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Die kade is op.’'

De Mos kreeg afgelopen dagen een hausse kritiek te verduren van buurtbewoners die verdrietig, opstandig of gewoon boos zijn over het kappen van de bomen. En ook Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks stak zijn ergernis om de aangekondigde kap door De Mos niet onder stoelen en banken. ,,Hier gaan we niet zomaar mee akkoord. De Mos loopt veel te hard van stapel,’’ aldus Kapteijns die in de raad over de kwestie wil praten.

De Mos begrijpt de emoties van de buurt. ,,We houden allemaal van een kastanje.’’ Maar van de kritiek van Kapteijns baalt hij behoorlijk. ,,Hij wist al in 2017 dat de kade zwak was.’’

Quote Als er één wethouder groen is, ben ik het Wethouder Richard de Mos

In de raad zal uiteraard nog over de kap worden gesproken, zegt de wethouder. ,,Maar we gaan niet jaren steggelen, want die kade moet gewoon vervangen worden.’’ Om schuiven te voorkomen zijn al veiligheidsmaatregelen genomen. Opstapvoorzieningen voor ligplaatsen zijn verwijderd. En binnenkort wordt een damwand geslagen.

Houthakker Revis

Na de klus worden nieuwe bomen geplant. ,,We moeten door de zure appel heen bijten.’’ Hoongelach was er afgelopen dagen ook omdat juist Richard de Mos, als raadslid nog, de toenmalige groenwethouder Boudewijn Revis (VVD) nog van katoen gaf om het ruimhartig kappen van bomen in Den Haag. ‘Met een houthakker als Revis blijft er straks geen boom meer over,’ is een bekende uitspraak van destijds door De Mos.

Nu werd hij zelf spottend houthakker genoemd. Onterecht, reageert De Mos. ,,Als er één wethouder groen is, ben ik het. In het Haagse Bos komen 8000 nieuwe bomen bij. In de Koekamp krijgen we nieuwe bomen. En we zijn ook volop bezig met geveltuinen.’’

Voor buurtbewoners rond de Noordwal is er 11 februari een informatieavond.