Richard de Mos plots de houthakker van Den Haag

Tomas Necid eerste invaller die dit seizoen scoort voor ADO Den Haag

12:04 Tot afgelopen zondag had ADO Den Haag dit eredivisieseizoen nog geen enkele keer via een invaller gescoord. Dat was, behalve bij ADO, alleen bij Vitesse het geval. Tomas Necid maakte voor ADO in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo een einde aan die statistiek. Voor de Tsjechische spits waren het zijn eerste minuten sinds zijn invalbeurt in het thuisduel met De Graafschap op 8 december 2018. Het bleek een gouden wissel.