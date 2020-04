Richard de Mos viel bij deze crisis door de mand en dat is jammer voor Den Haag

De grootste partij van Den Haag, Hart voor Den Haag, deed deze week niet mee met een debat over de Haagse aanpak van de coronacrisis. Het via internet debatteren stond volgens de partij een echt debat in de weg. Dan liever een boycot. Zo werd pijnlijk duidelijk dat de gewezen wethouder Richard de Mos moeite heeft met de nieuwe werkelijkheid die niet om hem draait.