Richard, je moet geen haasje over spelen met een neushoorn

VIDEO Vijf elektri­sche auto’s delen met 29 gezinnen? In de Bomenbuurt bewijzen ze dat het kan

20 december Petra de Jong kocht altijd een oud brikkie voor 500 euro. Daar kon ze een jaar in rondrijden en dan gaf het karretje de geest. Nu rijdt ze in een gloednieuwe elektrische bolide en deelt hem in de Bomenbuurt met 28 buren.