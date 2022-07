Richard M. moet cel in voor ‘knallende’ ruzie met zwager over geld

Met hetzelfde pistool werd de zwager op diens hoofd geslagen. De ruzie vond plaats in de Haagse woning van de zwager aan de Uitgeeststraat. Zowel het slachtoffer als diens vriendin, die ook in de woning aanwezig was, verklaarden aanvankelijk dat M. gericht zou hebben geschoten op zijn zwager. Maar later, in mei van dit jaar, werd het duo opnieuw gehoord en toen hield het tweetal het er op dat het pistool ‘per ongeluk’ was afgegaan tijdens een worsteling.