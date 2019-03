Rick en Anthony lopen 103 kilometer voor onderzoek naar inzet hulphonden bij veteranen met PTSS

VideoTwee mannen van de marechaussee liepen deze week over het strand van Den Helder naar de Pier in Scheveningen om geld op te halen voor V-PWR. Dat is het onderzoeksproject van Universiteit Utrecht naar de inzet van hulphonden bij veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Vooral donderdag was het ploegen voor Rick en Anthony. Bij aankomst in Scheveningen gisteren waren alle pijntjes vergeten. Ze werden opgewacht door familie en een groep honden, die het laatste stuk meeliepen.