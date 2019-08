Rick Hoogendorp wijst op kracht van Haagse publiek tijdens sportieve crisis: 'Gebaat bij groen-gele massa'

Zorg over de vele beleggers op de Haagse huurmarkt

17:16 De lokale PvdA maakt zich grote zorgen over de vele beleggers op de Haagse huurmarkt. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat in Den Haag veel meer huurwoningen in bezit zijn van institutionele beleggers en van particuliere ondernemers dan in andere grote steden als Amsterdam, Utrecht en Breda.