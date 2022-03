Rico Verhoeven kan fluiten naar 70.000 euro na sponsordeal met Haagse ‘oplichtster’

Verkiezingskoorts Op de lijst waar vrouwen van oudsher het onderspit delven, is de lijsttrek­ker... een vrouw

Het is vandaag (8 maart) Internationale Vrouwendag en dat betekent hoog tijd om te kijken naar vrouwen op de kieslijsten. Het is waarschijnlijk geen verrassing dat ze in de minderheid zijn. Maar op lijst 10 waar vrouwen van oudsher in het verdomhoekje zitten, is de lijsttrekker een vrouw.

14:03