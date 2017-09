Ridders, kastelen en dieren in Museon

In het Museon in Den Haag zijn vanaf eind september twee nieuwe tentoonstellingen te zien: Ridders en Kastelen en National Geographic: Photo Ark .

De familietentoonstelling Ridders en Kastelen biedt een nieuwe kijk op de middeleeuwen. Tijdens de tentoonstelling is te zien en te ervaren op welke manier die lange periode invloed heeft gehad op wetenschap, cultuur, organisatie en geografie in en van het huidige Europa.

De tentoonstelling is een combinatie van voorwerpen waarmee men zelf aan de slag mag en stukken uit de Museon-collectie. Zo kunnen kinderen een echt harnas dragen of een ‘prinses zijn’. Ook kunnen bezoekers middeleeuwse muziekinstrumenten bespelen, een kasteel of kathedraal bouwen, door het klooster lopen en leren dansen zoals ze dat in de middeleeuwen deden. De expositie is vanaf 29 september een jaar lang te bezoeken.

Op 12 oktober begint de expositie National Geographic: Photo Ark. Fotograaf Joel Sartore wil met zijn beelden - die hij ook heeft gebundeld in een boek -- elke in gevangenschap levende diersoort vastleggen. Hij heeft de intentie met zijn tentoonstelling mensen te inspireren om deze dieren te beschermen en zo hun toekomst veilig te stellen voor volgende generaties. De expositie National Geographic: Photo Ark is te zien vanaf 12 oktober tot maart volgend jaar.