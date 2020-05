Rien hield niet van bakkeleien en werd daarom bankier

Rien Weijerman (22 januari 1936 – 12 april 2020) werd geboren in een bevoorrecht katholiek Amsterdams ondernemersgezin. Als hij ook maar enig technisch inzicht had gehad was hij zijn vader opgevolgd in het bedrijf waar onder meer schokbrekers en automaterialen werden geïmporteerd. Rien had veel talenten maar gevoel voor techniek zat er niet bij. Hij ging rechten studeren en werd advocaat bij Blackstone in Den Haag. Dat leek aanvankelijk een uitstekende keuze voor de jonge ambitieuze Amsterdammer die zich in Den Haag als een vis in het water voelde. Den Haag was chiquer en wat onderkoelder dan het woelige Amsterdam. Dat paste de, immer in driedelig pak gestoken en zeer welgemanierde, advocaat wat beter.