Riet kreeg vier zonen in vier jaar: ‘Als mijn man thuis kwam van zee haperde het huishouden juíst’

„Ze zijn me alle vier even lief”, vertelt Klaas Persoon (1937) aan tafel in het rijtjeshuis in Loosduinen. „Als ik vroeger thuiskwam van de vrachtvaart, ik voer twee weken op en een week af, stoeide ik eerst met mijn vier zonen op het tapijt. Dat was feest! Het waren kleine kereltjes en ik versloeg ze met gemak. Moet je nu eens kijken naar die mannen van ons. Groot, sterk, allemaal een gezin en ook dol op boten. Sommigen hebben zelfs meerdere boten. Behalve Ton, maar hij maakte er wel een mooi boekje over. We hebben elf kleinkinderen en sinds kort twee achterkleinkinderen. Riet en ik zijn inmiddels zestig jaar getrouwd en houden nog altijd zielsveel van elkaar. In het begin van ons huwelijk woonden we in een pipowagen. Ook toen was er al een krapte op de woningmarkt.”