Rijdende auto vliegt in brand in Rijswijk

update Buurman van verdachte schietpar­tij ambassade: ‘Hij was rustig, maar verkondig­de soms complotver­ha­len’

13 november Handelde hij uit religieus oogpunt? Politiek idealisme? Of was de 40-jarige Zoetermeerder die gisteren is opgepakt voor de schietpartij op de Saoedische ambassade verward? Buren van de man kunnen slechts gissen.