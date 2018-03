Rijk eist 6,5 miljoen terug van Haagse scholen

Het is opnieuw een tegenvaller voor de scholen in Den Haag, die eerder al klaagden over de forse vermindering van het budget voor achterstandsleerlingen. De naheffing van het rijk - landelijk totaal 32 miljoen euro - is het gevolg van administratieve fouten, die veelal onbewust zijn gemaakt door scholen. Het ging met name mis bij de registratie van het opleidingsniveau van ouders, waarop bepaald wordt of een kind een achterstandsleerling is. Er zijn hierdoor kinderen onterecht aangemerkt als ‘gewichtenleerling’. Scholen kregen voor hen dus onterecht geld.



,,Het is een ongelooflijk complex en foutgevoelig systeem, met veel ruimte voor interpretatie’’, legt Ewald van Vliet, bestuurder van Lucas Onderwijs uit. Zijn koepel moet bijna drie miljoen terugbetalen, maar legt zich hier niet bij neer. ,,Je kunt je voorstellen dat het heel moeilijk is om het niveau van ouders te bepalen die in het buitenland op school hebben gezeten. Daarover bestaan verschillen in interpretatie tussen ons en het rijk. Maar we gaan tegen een flink aantal individuele gevallen in beroep. Dat loopt via de rechter.’’