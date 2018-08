‘Rijk hield verkoop van ambassade verborgen’

Peter Bos van de HSP noemt de gang van zaken stuitend. ,,Dit is een zware fout en gaat nog een staartje krijgen. Zo’n iconische plek als Plein 1813 moet je koesteren en geen zwaar beveiligde ambassade van Israël zonder overleg als een soort bunker neerzetten.’’



De toenmalige wethouder Joris Wijsmuller ondertekende in 2014 namens Den Haag een overeenkomst met minister Stef Blok, destijds minister Wonen en Rijksdienst. Daarin zijn afspraken vastgelegd over de verkoop van rijksvastgoed in de stad. In de overeenkomst is nadrukkelijk ook de verkoop benoemd van pand Plein 1813 nummers 4 en 5, gevestigd in een beschermd stadsgezicht.



Met buurtbewoners zou volgens de minister eerst over de verkoop worden overlegd. Er zou voortdurend communicatie over zijn tussen de top van de gemeente, en het Rijksvastgoedbedrijf. Maar het statige pand bleek vorig jaar opeens al verkocht te zijn aan de staat Israël, voor 4 miljoen euro.