Rijk moet 8 ton betalen na blunders met bomen Plein 1813

,,Ik heb de zaak gewonnen, maar het voelt niet als overwinning'', zegt eigenaar Rob Vellekoop in een reactie op het vonnis.

Het rijk had de statige tuin voor de overdracht nog laten saneren. Maar door gepruts bij de grondwerkzaamheden verstikten de wortels van alle oude bomen en heesters. Zij kwijnden weg en stierven af na de overdracht. En juist die bomen zorgden voor de weelderige sfeer rond de villa .

Monumentale beuken

Voor Vellekoop was het een drama. ,,Bladeren vielen uit en takken braken af. Ik heb als een klein kind bij die stervende bomen staan huilen'', aldus de Hagenaar die niet anders kon dan de afgestorven bomen omhakken. Er waren twee monumentale beuken bij.

De kaalslag voltrok zich onder zijn ogen. Van de tuin bleef weinig over, ook omdat buren Vellekoop sommeerden om dode takken, die ook boven hun grond hingen, te verwijderen. Ze waren bang dat ze afbraken. Dat zou schade en letsel kunnen veroorzaken.

Het was een uniek terrein. Een superplek

Quote

Vellekoop stapte naar de rechter en heeft jarenlang voor de schadevergoeding gevochten. Met het geld dat nu zijn kant op komt wil hij de grond verbeteren en nieuwe bomen planten. ,,Gelukkig ben ik echter nog niet. Het was een uniek terrein. Een superplek. Met bomen van 150 jaar oud. Het is doodzonde'', zegt hij over het vergaan van het antieke groen.