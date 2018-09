‘Rijk wees Israël zelf op Plein 1813’

Het Rijksvastgoedbedrijf tipte Israël dat het pand te koop stond, omdat het meende dat het geschikt was voor het land, schetst de bron. De HSP en de PvdD zijn verbijsterd nu het erop lijkt dat het vastgoedbedrijf mogelijk óók haar actieve rol bij de omstreden verkoop stil hield voor de stad. Had zij destijds openheid gegeven dat Israël mogelijk ging bieden op het pand, dan had Den Haag nog een stokje kunnen steken voor die deal.



,,Het gedrag van het rijk en Israël bleek al onbehoorlijk, omdat de verkoop achter de rug van Den Haag plaatsvond. En dan komt dit er nog eens bij’’, aldus een verontwaardigde Peter Bos van de HSP.



Het Rijksvastgoedbedrijf ontkent het geschetste scenario: ,,De suggestie dat de verkoop van Plein 1813 4-5 geregisseerd zou zijn is niet correct. Zoals eerder aangegeven betrof de verkoop een openbare inschrijving waaruit de staat Israël met de meest aannemelijke bieding naar voren is gekomen. Er waren vijf biedingen.’’



De verkoop van de villa aan Israël is al weken goed voor zware kritiek uit de gemeenteraad. Donderdag die dat een externe jurist naar de situatie moet kijken.



Den Haag is laaiend, omdat het rijk de stad (ondanks harde afspraken met minister Blok) pas informeerde toen de verkoop aan Israël rond was. Zij vindt het onaanvaardbaar dat het rijksmonument en het iconische Plein 1813 als gevolg van de strenge beveiliging van de ambassade worden aangetast.