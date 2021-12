Rijke freule en fotografe Alexine werd tijdens reis in Afrika vermoord: ‘Ze zal altijd mysterie blijven’

Hoe is het nu met? Ruud de Graaf timmert al halve eeuw aan de weg als theaterpro­du­cent: ‘Begon met een jeugdsoos in Delft’

Een halve eeuw geleden begon hij in Delft lokale bandjes te boeken voor de jeugdsoos. Nu heeft hij de zakelijke leiding van het grootste reizende musicalbedrijf van heel Nederland. Ja, corona rijdt hem in de wielen, maar Ruud de Graaf blijft optimistisch. ,,Er zit niks anders op, het is de aard van het beestje.” Wij spraken hem voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

