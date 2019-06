Rijke wijken pakken in Den Haag de meeste milieusubsidies

Oranjefan Nico juicht het hardst om Oranje Leeuwinnen: ‘Ik sta gewoon te trillen’

10:47 Oranje boven! De Haagse Nico van der Starren is een groot Oranjefan. Hij versiert zijn huis maar al te graag als er voor Nederland iets te winnen valt. Het gejuich vanuit de Miquelstraat in Laak is helemaal in Frankrijk te horen.