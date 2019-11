Rijkere buurt wil nu ook Wmo-poetshulp, stadsbestuur niet blij

Het afschaffen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor hulp in de huishouding zorgt voor opvallende effecten in Den Haag. In rijkere wijken als Benoordenhout en Ypenburg stijgt het aantal aanmeldingen fors. Het stadsbestuur is daar niet blij mee.

De forse groei blijkt uit cijfers die de gemeente heeft vrijgegeven op verzoek van deze krant. In Ypenburg steeg het aantal gebruikers van hulp in de huishouding tussen januari en eind juli met 17 procent. Bij het wijkteam Haagse Hout (zowel Benoorden- als Bezuidenhout) steeg dit percentage met 10. In beide gevallen is het veel meer dan het gemiddelde in de stad, dat niet meer is dan 4 procent groei.

In achterstandswijken als Moerwijk en Transvaal/Groente- en Fruitmarkt daalde het aantal poets-hulpen juist dat wordt betaald uit de gemeentelijke pot Maatschappelijke Ondersteuning.

Kabinetsbeleid

De oorzaak van de stijging in de rijkere wijken is gelegen in kabinetsbeleid. De oorspronkelijke regels voor de verplichte eigen bijdrage waren erg nadelig voor mensen met een hoog inkomen of veel spaargeld. Zeker als zij meer vormen van hulp kregen, liepen de eigen bijdragen fors op. Daarom is er nu een abonnementstarief, van 17,50 per vier weken.

Quote Geld moet naar wie het écht nodig heeft Parbhudayal

De gemeente benadrukt dat niet iedereen die in Ypenburg of Benoordenhout woont rijk is,toch baart de groei zorgwethouder Parbhudayal zorgen, ze heeft nu al een gapend gat in de begroting. ,,Als mensen die heel goed in staat zijn om zelf hun hulp te betalen, nu thuiszorg via de gemeente nemen omdat ze dan goedkope hulp krijgen, vind ik dat niet goed. Geld moet naar wie het écht nodig heeft."