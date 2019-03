Een groep wetenschappers en oud-politici wil dat de bunker van de Duitse rijkscommissaris Seyss-Inquart niet wordt verkocht. Het Rijksvastgoedbedrijf wil van de bunker in Clingendael af.



Oude bunkers zijn momenteel weer geliefd. Met hun dikke wanden zijn ze ideaal om computerservers te huisvesten. Geen hacker of spion komt met zijn apparatuur door dat beton heen.



De bunker van Seyss-Inquart is een heel bijzondere. Vermomd als boerderij ligt het bouwwerk nog steeds verstopt in de bosschages. Hoe erg zou het zijn als dit bouwwerk wordt verkocht? Hoe erg is het als een computerbedrijf of horecaondernemer de zaak overneemt? Monumenten zijn meestal gebouwen waar we trots op zijn, gebouwen die herinneren aan belangrijke periodes in de geschiedenis, of aan bijzondere bouwers of opdrachtgevers.