Rijswijk gaat stemmen hertellen van drie stembureaus die een opmerkelijk verschil in uitslag laten zien

Yousef (50) moest kledingim­pe­ri­um achterla­ten in Iran en bouwde het hier met niks weer op

Kleermaker Yousef Hamdi (50) moest hals over kop met zijn gezin uit Iran vluchten voor het regime en streek neer in een onbekend dorp in Nederland. Met helemaal niets, maar wel met een droom: Hier net zo’n succesvolle ondernemer worden als in zijn geboorteland. En dat is gelukt.