Rijswijk heeft geweten dat Herman (81) vrije tijd kreeg en social media ontdekte

Herman had een jeugd die je kleurrijk kan noemen als het niet zo schrijnend was geweest. Z’n moeder was een intelligente jonge vrouw die als dienstmeisje bevriend was geraakt met de hofdame voor wie ze werkte. De hele Stortstraat in de Haagse Molenwijk liep uit als barones de Smeth in haar auto met chauffeur op de koffie kwam.