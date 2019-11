Rijswijk Kan Het gaat ondanks bedreigingen door met demonstratie bij sintintocht

Inmiddels hebben de leden ook enkele doodsbedreigingen gekregen. ,,Onze woordvoerder Rosalie wordt net als de rest die zich bezig houdt met het organiseren van een dergelijke demonstratie bedreigd. Daar kijkt niemand ondertussen meer van op. De demonstratie gaat gewoon door", laat een lid van Rijswijk Kan Het weten.

Redmiddel

,,De reden voor ons om te demonstreren is omdat geen van de betrokken partijen met ons de dialoog aan wilde gaan”, zei Rosalie, woordvoerster van Rijswijk Kan Het, vrijdagmiddag via de telefoon. ,,Dus dan grijpen wij naar ons laatste redmiddel: demonstratie. Dat betreuren we, want dat vindt niemand leuk. Het is organisatorisch vreselijk. En het is hartstikke spannend en onprettig om daar te staan.”

Rijswijk Kan Het, dat banden heeft met Kick Out Zwarte Piet (KOZP), hoopt dat dit de laatste demonstratie is en het volgend jaar niet meer hoeft. ,,We hopen dat het intochtcomité dan wél met ons om de tafel wil over hoe we een inclusief kinderfeest kunnen doen. We willen gewoon andere pieten, zodat het voor iederéén leuk wordt.”

Statement

Rijswijk Kan Het verwacht zo’n honderd mensen op de been te brengen. ,,Met zó veel mensen kunnen we een goed statement maken”, aldus de woordvoerster. ,,Het is ook goed om te weten dat het grootste deel uit Rijswijk komt. Er komen ook mensen uit het hele land, maar voornamelijk uit Rijswijk.”

De antizwartepietendemonstranten hebben een plek gekregen bij het Oude Stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. De gemeente geeft de actievoerders van Rijswijk Kan Het ruimte op de parkeerplaats. Andere demonstraties zijn niet toegestaan.

Controleren