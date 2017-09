Rijswijk loopt uit voor Strandwalfestival

Uit alles bleek zaterdag en zondag dat het Strandwalfestival doet waarvoor het in het leven is geroepen: Rijswijkers met elkaar verbinden. En ook niet-Rijswijkers, trouwens. ,,O zeker, er waren ook echt wel bezoekers van buiten Rijswijk'', zegt Paul Schott.

Hij zit in de organisatie van het festival, waaraan ook nu weer alle mogelijke instellingen, sportverenigingen, welzijnsclubs en culturele groepen meededen. Ze presenteerden zich met kraampjes op de Strandwalmarkt of op een van de vele podia die in Rijswijk waren neergezet.

Loïs Lane

Met zo'n 25.000 bezoekers waren er iets minder mensen dan vorig jaar, toen er 30.000 belangstellenden kwamen. ,,Het weer had daar ongetwijfeld mee te maken. Het was spannend of het niet zou plenzen, maar het viel alles mee'', zegt Schott. ,,Een stukje van het Rijswijkse Bos, waar de band Loïs Lane zaterdagavond optrad, was wel afgezet vanwege grote plassen, maar alles kon doorgaan. Op een Strandwal, de plek waar vroeger de duinen nog lagen tot aan de zee, mag er wel een beetje water zijn.''

Quote Op wat kleine incidenten door dronkenschap met de nodige verwensingen na, is het een gezellig feest geweest. Wijkagent op Twitter

'Op wat kleine incidenten door dronkenschap met de nodige verwensingen na, is het een gezellig feest geweest', aldus een van de Rijswijkse wijkagenten op Twitter. Schott noteerde wel een paar klachten over geluidsoverlast, maar volgens de organisatie is de 9de editie van het Strandwalfestival prima en gezellig verlopen.

Op naar de 10de, want als dinsdag het afgelopen weekeinde wordt geëvalueerd, wordt er ook al vooruit gekeken.

Een van de meest opvallende elementen afgelopen weekeinde als het gaat om 'verbinden', was de megakleurplaat van kunstenaar Rames Sjambar. Bijna iedereen heeft wel een stukje ingekleurd van de kleurplaat, twee bij drie meter groot. Van de burgemeester tot de wijkagent en van kinderen tot volwassenen. Daarmee was dit misschien wel de meest verbindende activiteit van het hele festival.

Zelfrijdende auto

De meest spectaculaire manier om meer over Rijswijk te weten te komen was gisteren ongetwijfeld de mogelijkheid om een ritje te maken in een zelfrijdende auto. De auto was beschikbaar gesteld door de HRGroep, het bedrijf op bedrijventerrein Plaspoelpolder dat zich bezighoudt met alle mogelijke innovaties op het gebied van verkeer. Begeleiding was er van medewerkers van het bedrijf.

In de Rijswijkse wijk Vrijenban gaan testritten gemaakt worden met zelfrijdende auto's om te onderzoeken wat er verkeerstechnisch nodig is om 'handsfree' te rijden. ,,Het is heel bijzonder dat we in Nederland mogen testen op de openbare weg'', zegt zegt algemeen directeur Jacques Goddijn van HRGroep. ,,Nergens anders mag dat.''

Volledig scherm © Fred Leeflang

Volledig scherm © Fred Leeflang

Volledig scherm © Fred Leeflang