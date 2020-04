Rijswijk miljoenen in het rood en dat wordt nog erger door corona

Ondanks eerder ingestelde bezuinigingen zakt Rijswijk financieel dieper in het rood. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat het tekort vorig jaar is opgelopen tot ruim 5 miljoen euro en in de eerste maanden van dit jaar is daar al meer dan 3 miljoen bijgekomen.

Duur van de lockdown

Wat de coronacrisis gaat kosten, is in drie verschillende scenario's uitgerekend waarbij het meest gunstige op een extra verlies van 2 miljoen uitkomt. In het donkerste geval leidt het tot 8 miljoen extra verlies. Dat is afhankelijk van de duur van de lockdown. ,,Dit is een beoordeling gebaseerd op wat we zelf zien en op basis van verzoeken en geluiden die bij de gemeente binnenkomen", aldus het college in een brief aan de gemeenteraad.