Rijswijk niet blij met vertrek van Shell

Rijswijk is niet blij met het aangekondigde vertrek van Shell. Met bijna 3000 werknemers en jaarlijks 10.000 Shell-werknemers die in Rijswijk op training komen, is Shell een belangrijke en prestigieuze partij in de gemeente met 50.000 inwoners.

De multinational vertrekt niet vandaag of morgen, maar zeker is dat de deuren van het hoofdkantoor Onderzoek van Shell tussen de drie en vijf jaar dicht zullen zijn. De werknemers worden ondergebracht in het hoofdkantoor van Shell in Den Haag, dat nu wordt gerenoveerd en Amsterdam, waar aan uitbreiding wordt gebouwd. Afhankelijk van wanneer de onderkomens in Den Haag en Amsterdam klaar zijn, wordt uit Rijswijk verhuisd.

Eerder kondigde Shell al een grote reorganisatie aan die ook de vestiging in Rijswijk gaat treffen. Maar het besluit de kantoren er te verlaten, staat volgens Shell los van die reorganisatie.

Er is volgens Shell een studie geweest naar alle kantoor- en onderzoekslocaties van Shell in Nederland. ,,Deze evaluatie heeft geleid tot het voorgenomen besluit om de kantoren in de Randstad te concentreren op drie locatie: Den Haag, Rotterdam en Amsterdam’’, aldus de multinational in een verklaring.

