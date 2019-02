Rijswijk op zoek naar nieuwe coalitie: 'Tijd voor een externe informateur'

Waarom praat u niet verder met de huidige onderhandelaar?

,,Omdat wij een deadline kregen van onderhandelaar Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk voor gesprekken met VVD, CDA en haar partij. Zo'n rechts college zien wij niet zitten.”



Wat dan wel?

,,Wij kijken liever naar een bredere coalitie. Mogelijkheden met CDA, VVD en Wij, een nieuwe lokale partij die de afgelopen verkiezingen van nul op drie zetels in de gemeenteraad is gekozen en nu ook in het college zit met ons.”



Bent u dan compleet?

,,Eventueel met GroenLinks, dat nu ook in het college zit. Of met Gemeentebelangen dat er nu niet in zit. Of andere partijen die beter bij onze standpunten passen.”



Beter voor Rijswijk doet dat niet?

,,Op de meeste punten en ambities liggen we te ver uit elkaar. Dat maakte dat we niet geloven in het succes van samenwerken met die partij, VVD en CDA.”



Praat u al met de andere partijen?

,,Nou, er ligt geen officiële uitnodiging, maar je spreekt elkaar natuurlijk wel.”



Verder nog ideeën?

,,Volgens ons is het hoog tijd voor een externe informateur.”



Leg eens uit?

,,We gaan deze week het voorstel doen zo'n externe informateur aan te stellen. Hij of zij kan volgens ons sneller een duidelijk beeld krijgen van welke partijen bij elkaar kunnen in een brede en stabiele coalitie.”



Op naar de buitenstaander?

,,Ja, wat ons betreft wel.”