Rijswijk schuift besluit over asielzoekers voor zich uit

Sinds november is het aantal incidenten rond het azc fors toegenomen en verhevigd. Volgens burgemeester Michel Bezuijen is een groepje van acht à zestien bewoners verantwoordelijk voor zaken als diefstal, geweld en intimidatie. Zij zouden afkomstig zijn uit zogeheten ‘veilige landen’, doorgaans landen uit Oost-Europa en Noord-Afrika.

Eind deze maand had Rijswijk moeten besluiten of de gemeente na drie jaar door wil gaan met het asielzoekerscentrum. Vanwege de toegenomen problemen wilde Rijswijks Belang gisteravond voorstellen om maar met het azc te stoppen. ,,De extra inzet van de politie daar gaat ten koste van de de inwoners van Rijswijk”, vond fractieleider Marc Weterings.

Bedenktijd

Rijswijks Belang hield haar motie aan nadat burgemeester Bezuijen liet weten dat de gemeente bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) drie maanden extra bedenktijd had bedongen. ,,Zo kunnen we bezien of de maatregelen die het COA heeft toegezegd te gaan nemen de situatie ten goede keren”, zei de burgemeester. ,,En kunnen we er daarna een goed debat in de gemeenteraad over voeren.”