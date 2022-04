Rijswijk schuift vervolg azc als hete aardappel door: ‘Geef het nog paar weken de tijd’

Het zou het finale debat worden over het asielzoekerscentrum in Rijswijk dinsdagavond. Met op tafel een best gevoelige kwestie. Geven we het COA toch nog een extra termijn om asielzoekers op te vangen gezien het dramatische tekort aan opvangplekken of blijven we bij ons besluit om na twee verlengingen nu echt per 31 mei de sleutel terug te krijgen en op het terrein iets neer te zetten waaraan een bredere groep urgent woningzoekenden iets heeft?