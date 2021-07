Rijswijk start met het kwijtschelden van schulden van gedupeerden toeslagenaffaire

Roep om schoon openbaar buitenbad valt in het water: ‘Reis naar Schevenin­gen of Westland om te zwemmen’

30 juni De wens is er nog steeds, maar een buitenzwembad komt er maar niet in Delft. Of die op korte termijn toch nog wordt gebouwd? Absoluut niet, zegt de gemeente Delft. Want, zo redeneert de stad, Delftenaren kunnen naar zwembaden in omliggende dorpen en steden, of een tripje maken naar het strand in Scheveningen.