Rijswijk stopt met innen van hondenbelasting

De vraag is nu hoe de Rijswijkse gemeenteraad denkt de bijna 140.000 euro binnen te halen die de gemeentekas misloopt met het afschaffen van deze belasting. De VVD, die er samen met D66 en Wij een amendement over heeft ingediend, wil het gat dichten met de opbrengsten uit betaald parkeren. ,,Dan komt dát geld terug bij de burgers'', zegt Coen Sledding (VVD). Bij een klein deel van de inwoners, weliswaar. Van de ruim 50.000 inwoners van Rijswijk hebben er nog geen 2000 een hond. In totaal zijn er in deze gemeente 1994 honden. In Leidschendam-Voorburg heeft eenzelfde voorstel om de hondenbelasting op te heffen het vorig jaar niet gehaald. D66 kwam met dit voorstel tijdens de begrotingsbehandeling. Het argument dat het om 'onzinnige belastingen gaat' en dat de 'hond geen melkkoe mag zijn' worden nu ook in Rijswijk aangevoerd.

Meerderheid

De meerderheid van de partijen in Rijswijk heeft al laten weten voorstander te zijn van het afschaffen. Een van de redenen waarom hondenbelasting wordt betaald is het opruimen van hondenpoep. ,,Maar sinds de opruimplicht voor hondenbezitters is die reden achterhaald'', zegt Marc Weterings van Rijswijks Belang.



Net als in Leidschendam-Voorburg destijds werd ook aangevoerd dat het innen van de belasting meer kost dan het de belasting oplevert.



Het gemeentebestuur van Rijswijk heeft de belasting op honden (56,88 euro voor 1 hond, 113,76 euro voor twee honden) nog wel op de begroting voor volgend jaar staan. Het college wil liever eerst een evaluatie van het hondenbeleid afwachten. De raad wil daarop niet wachten.



De Rijswijkse hondenbezitter is sowieso het goedkoopste uit in de regio. In Den Haag staat het tarief op 116,28 euro. In Leidschendam-Voorburg is dat 64,92 euro en in Wassenaar 83,52 euro.



